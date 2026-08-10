Saône-et-Loire : le département repasse en vigilance orange canicule

La Saône-et-Loire est de nouveau placée en vigilance orange canicule par Météo-France à partir de ce lundi à midi. Le département fait partie des trois territoires de Bourgogne-Franche-Comté concernés, avec le Jura et le Doubs. Dès l’aube, les températures étaient élevées, avec 18 à 23 °C relevés dans plusieurs secteurs et jusqu’à 24 °C dans le Charolais vers 5h30. L’après-midi, les maximales doivent atteindre 33 à 36 °C.

Un pic attendu mercredi

La chaleur devrait se maintenir mardi, avec des températures similaires à celles de lundi. La situation pourrait toutefois se renforcer à partir de mercredi. Le mercure pourrait alors progresser de 2 à 3 °C et dépasser localement les niveaux observés en début de semaine. Météo-France prévoit un épisode susceptible de durer une grande partie de la semaine, avec une intensité comparable à celle enregistrée fin juillet et début août. Les nuits resteront également chaudes, avec des minimales comprises entre 16 et 21 °C. En ville, la baisse des températures pourrait être moins marquée.