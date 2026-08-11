À Romanèche-Thorins, la Maison Jacoulot marque cette année ses 135 ans d’existence. Fondée en 1891, la distillerie a conservé son ancrage bourguignon tout en faisant évoluer son activité. Reprise en 2013 par Philippe Vançon, l’entreprise familiale s’appuie toujours sur son savoir-faire historique. Ses marcs et fines de Bourgogne côtoient désormais une gamme d’environ 50 produits, comprenant notamment des liqueurs, des crèmes de fruits, des whiskies et des rhums.



Avec 12 salariés, la Maison Jacoulot réalise près de 7 millions d’euros de chiffre d’affaires. Son activité dépasse également les frontières françaises grâce à ses ventes à l’export. La distillerie participe ainsi au dynamisme économique du Mâconnais-Beaujolais, tout en conservant une production à dimension artisanale.

Tradition et diversification

L’entreprise poursuit parallèlement le développement de nouvelles références. Une liqueur de framboise a récemment rejoint son catalogue, illustrant la volonté de renouveler l’offre sans s’éloigner de son identité. La transmission des compétences, la proximité avec les clients et la fabrication artisanale figurent parmi les principes mis en avant par la Maison. Elle mène également des partenariats avec le secteur du travail adapté. À l’occasion de cet anniversaire, Mâconnais-Beaujolais Agglomération a salué la longévité de l’entreprise et son rôle dans le territoire.