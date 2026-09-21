À Dijon, Murfy recrute des réparateurs d’électroménager





À Dijon, Murfy souhaite développer l’accès à la réparation des appareils électroménagers. L’entreprise recrute actuellement des techniciens afin de renforcer ses équipes locales. Une démarche qui intervient alors que le remplacement d’un lave-linge, d’un réfrigérateur ou d’un lave-vaisselle peut représenter plusieurs centaines d’euros pour un ménage.





Cette initiative vise à renforcer les capacités d’intervention de l’entreprise, tout en favorisant le maintien des appareils en service plus longtemps.





Près de 69 000 appareils jetés chaque année





D’après les chiffres communiqués par Murfy, environ 633 000 appareils électroménagers équipent les foyers dijonnais. La ville compte 90 457 ménages et près de 69 000 appareils sont jetés chaque année.





Une panne ne signifie toutefois pas nécessairement que l’appareil doit être remplacé. Selon l’entreprise, 83 % des équipements pris en charge sont réparables. Cette opération permet de conserver l’appareil plus longtemps et d’éviter ou de différer son remplacement. Pour les ménages, la réparation peut ainsi limiter une dépense imprévue. Elle permet également de réduire la quantité d’appareils mis au rebut.





C’est dans ce contexte que l’entreprise souhaite renforcer l’accès à la réparation à Dijon. Elle souligne que cette activité repose sur des emplois de proximité, qui nécessitent des interventions directement chez les particuliers.





Par ailleurs, Murfy dispose de sa propre structure de formation. Créée en 2021, la Murfy Académie permet à des personnes en reconversion d’apprendre le métier de technicien réparateur avant de rejoindre les équipes.



