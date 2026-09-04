Vervins : Une nouvelle sous-préfète en chemin

L'été 2026 aura été riche en mouvement dans la préfectorale dans l'Aisne. Un nouveau sous-préfet à Saint-Quentin, une nouvelle préfète de département et bientôt une nouvelle sous-préfète dans l'arrondissement de Vervins. Delphine Lemaire sera installée dans sa nouvelle fonction le 14 septembre prochain. Elle succède à ce poste à Ophélie Ragueneau-Greneau, nommée sous-préfète et directrice de cabinet du préfet de l'Aube. En tant que sous-préfète référente pour la ruralité, Ophélie Ragueneau-Greneau a activement contribué au déploiement des dispositifs du Programme France Ruralités, renforçant ainsi la cohésion et le développement des territoires ruraux de l'Aisne.

De l'Ariège à l'Aisne

Delphine Lemaire arrive dans l'Aisne en provenance de l'Ariège où elle exerçait les fonctions de directrice de cabinet du préfet et de sous-préfète. Secrétaire générale de la sous-préfecture de Valenciennes de 2020 à 2024, elle retrouve ainsi la région Hauts-de-France. Elle est par ailleurs diplômée des Instituts d’études politiques de Lyon et Strasbourg et de l'Institut régional d’administration de Lille. Dans l'Aisne, elle aura à mettre en oeuvre et coordonner la politique de l'Etat mais aussi à veiller au bon déroulement du Pacte pour la réussite Sambre Avesnois Thiérache 3 (SAT). Fruit d'un partenariat de territoires, il entend changer le quotidien des habitants dans de nombreux domaines tels que la santé, le logement, la mobilité, l'éducation...