Aisne : Guillaume Fichet, directeur de cabinet et sous-préfet s'en va

L'été aura décidément été des plus agités dans la préfectorale axonaise. Le département a ainsi une nouvelle préfète en la personne de Isabelle Epaillard et les arrondissements de Saint-Quentin et de Vervins ont eux aussi de nouveaux sous-préfets. Nouveau mouvement aujourd'hui avec le départ annoncé de Guillaume Fichet. Sous-préfet et directeur de cabinet de la préfète de l’Aisne, arrivé à ce poste en novembre 2024, il quitte donc l'Aisne. Par décret du Président de la République en date du 7 septembre 2026, il est nommé secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, sous-préfet de Blois.

Une action saluée par la préfète

Dans l'Aisne, Guillaume Fichet a notamment œuvré dans la lutte contre la délinquance, avec le déploiement du Plan d’action départemental de restauration de la sécurité du quotidien (PADRSQ) et la mobilisation coordonnée des forces de sécurité intérieure, sur la sécurité routière, dans la préparation et la réponse aux risques, avec la relance d’une dynamique départementale ambitieuse en matière de sécurité civile et la multiplication des exercices ou encore sur la valorisation du département de l’Aisne, à travers la préparation et l’organisation de nombreuses visites ministérielles sur le territoire. Isabelle Epaillard, préfète de l'Aisne depuis le 31 août dernier, le remercie pour son action.

Le successeur de Guillaume Fichet est connu, il s'agit d'Arnaud Duranthon. Jusqu'ici sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la région Guadeloupe, il va donc découvrir l'Aisne en tant que sous-préfet et directeur de cabinet de la préfète.