Rouen : 50 offres d’apprentissage encore disponibles après la rentrée

L’IFA Campus Marcel Sauvage et Need For School, écoles de la CCI Rouen Métropole, recensent encore 50 offres d’apprentissage à pourvoir après la rentrée. Commerce, hôtellerie-restauration, distribution, administration ou encore développement web... Les entreprises partenaires des deux établissements recherchent toujours leurs futurs apprentis. Les offres s’adressent notamment aux candidats souhaitant intégrer une formation mais qui n’ont pas encore signé de contrat d’apprentissage.

«Il n’est pas trop tard pour trouver son alternance. Chaque année, des entreprises poursuivent leurs recrutements après la rentrée et nous continuons à accompagner les jeunes dans leurs démarches», souligne Richard Prades, directeur de la formation professionnelle et compétences de la CCI Rouen Métropole.

Un accompagnement personnalisé

L’IFA Campus Marcel Sauvage et Need For School proposent un accompagnement personnalisé aux candidats encore à la recherche d’une entreprise. Celui-ci comprend l’identification des offres correspondant à leur profil, la mise en relation avec les recruteurs, ainsi que la préparation aux entretiens et l’optimisation des candidatures.

Plusieurs offres sont actuellement accessibles sur la plateforme MentorGoal. Les candidats sont invités à se rapprocher rapidement des centres de formation afin de poursuivre leur projet d’alternance.

