Du 7 au 25 septembre 2026, l'Université Bourgogne Europe organise la nouvelle édition de ses Campus Days. Pendant trois semaines, l'établissement propose aux étudiants, notamment aux nouveaux arrivants, de découvrir les lieux, les services et les partenaires du campus. L'objectif est de faciliter leurs premiers pas dans l'enseignement supérieur et de les aider à trouver leurs marques face à l'ampleur de la vie universitaire. Chaque semaine met en avant une thématique différente : sport, culture, solidarité, vie associative, international, écologie ou recherche. Un tutorat de rentrée est aussi organisé du 28 août au 11 septembre pour accompagner les étudiants dans leurs démarches administratives et leur présenter le fonctionnement général de l'université.

Un programme festif et convivial

Plusieurs temps forts rythment ce programme de rentrée. Le festival de musique Novosonic, la Color Campus, la Nuit des chercheurs ou encore le village associatif figurent parmi les rendez-vous proposés aux étudiants. Ces événements permettent de rencontrer d'autres élèves, de s'informer sur les associations et de profiter d'animations gratuites tout au long du mois. Cette organisation doit permettre à chaque étudiant, quel que soit son site d'études, de profiter des Campus Days pour bien démarrer son année universitaire dans les meilleures conditions. Rappelons qu'en Saône-et-Loire, l'UBE compte trois campus, à Chalon-sur-Saône, au Creusot et à Mâcon.