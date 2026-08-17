La situation est particulièrement difficile pour les éleveurs, confrontés à une baisse des ressources disponibles pour nourrir leurs animaux. Pour leur apporter une réponse, l’État élargit les possibilités de valorisation des jachères. Depuis le 8 août 2026, tous les exploitants agricoles peuvent demander une dérogation pour utiliser certaines de leurs jachères afin de produire du fourrage supplémentaire. La mesure concerne les parcelles situées dans des zones touchées par un événement exceptionnel.

L’objectif est notamment de permettre aux agriculteurs de disposer de ressources supplémentaires alors que les conditions météorologiques ont réduit les stocks de fourrage disponibles. Le dispositif s’inscrit dans le cadre d’une adaptation du plan stratégique national lié à la Politique agricole commune (PAC).

Comment demander la dérogation ?

Les exploitants concernés doivent adresser une demande écrite à la DDTM de Seine-Maritime, par courrier ou par courriel à ddtm-sea-pac@seine-maritime.gouv.fr. La demande doit mentionner le numéro Pacage de l’exploitation, les parcelles concernées et expliquer la situation rencontrée ainsi que la nécessité de valoriser les jachères.

Cette mesure doit permettre de mobiliser plus facilement les ressources disponibles et d’apporter un soutien aux exploitations confrontées aux conséquences de la sécheresse.