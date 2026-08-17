Le lin, une filière qui fait rayonner l’Aisne

Les deux représentants de l’État, accompagnés d’Isabelle Burel, secrétaire générale de la préfecture et sous-préfète de l’arrondissement de Laon, ont découvert les activités du Lin Français – Jean Decock. Spécialisée dans le teillage du lin et la valorisation de la production locale, l’entreprise leur a présenté cette filière stratégique.

Une plante aux nombreux débouchés

Le Lin Français transforme chaque année près de 11 500 hectares de lin, dont environ 4 200 hectares cultivés dans l'Aisne. Un savoir-faire qui contribue à faire des Hauts-de-France un territoire incontournable de cette production d'excellence. La France représente par ailleurs près de 70% de la production mondiale de lin.

Le lin trouve aujourd’hui des applications dans de nombreux domaines, du textile à l’ameublement, en passant par les matériaux composites, les huiles et la biomasse. La valorisation de l’ensemble de la plante permet ainsi de diversifier ses usages et de contribuer au développement d’une économie plus circulaire.

Une filière face à plusieurs défis

Alors que l’intérêt pour les fibres naturelles progresse dans le monde, la filière française doit relever plusieurs défis. Elle doit notamment préserver la qualité des récoltes face aux effets du changement climatique, répondre à une demande internationale en hausse et maintenir sa compétitivité dans un contexte de concurrence mondiale accrue. Les échanges ont aussi porté sur les relations entre agriculteurs et industriels et sur les projets d’innovation développés localement, notamment autour de la valorisation énergétique du lin.