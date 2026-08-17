B&M ouvre un nouveau magasin à Laxou près de Nancy

Une nouvelle enseigne discount va bientôt s’installer dans l’agglomération nancéienne. B&M ouvrira en effet un nouveau point de vente au centre commercial La Cascade, situé rue de la Mortagne à Laxou, à la frontière avec Maxéville. L’ouverture est annoncée pour le mercredi 2 septembre 2026, à l’occasion de la rentrée scolaire.

Le futur magasin prendra place dans l’ancienne cellule occupée par Gifi, venant ainsi compléter l’offre commerciale déjà présente sur le site, notamment avec l’enseigne Action. Pour B&M, cette implantation constitue une nouvelle étape dans son développement au sein du Grand Nancy. Il s’agira du deuxième magasin de l’enseigne dans la métropole, après celui installé à Essey-lès-Nancy.

Une nouvelle offre à petits prix

B&M, qui compte plus de 1 000 magasins en Europe, propose une large gamme de produits à prix réduits. Son offre couvre notamment la décoration, le mobilier, le linge de maison, les loisirs, le jardin, le bricolage, l’hygiène-beauté, mais aussi l’épicerie et les confiseries. L’enseigne met en avant à la fois des marques connues et ses propres gammes.

Avec cette ouverture, le centre commercial La Cascade renforce donc son positionnement autour des enseignes à prix accessibles. Pour les habitants de Laxou, Maxéville et plus largement du bassin nancéien, ce nouveau magasin constituera une nouvelle adresse pour les achats du quotidien et les articles pour la maison.