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Le festival Scènes en Selle tient sa 7e édition à Lunéville du 21 au 23 août

La 7e édition du festival Scènes en Selle, spectacle équestre itinérant porté par l’association Equiart concept, se déroulera du 21 au 23 août dans la cité cavalière de Lunéville. Dans le cadre de ce festival, une tournée est organisée sur le territoire de Lunéville à Baccarat à partir du 12 août.

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© Equiart Concept. Dans le cadre du festival Scènes en Selle, une tournée est organisée à partir du 12 août sur le territoire de Lunéville à Baccarat.

© Equiart Concept. Dans le cadre du festival Scènes en Selle, une tournée est organisée à partir du 12 août sur le territoire de Lunéville à Baccarat.

Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 9 août 2026 - Mis à jour le 9 août 2026

Les chevaux sont dans la plaine ! Dans le cadre du festival Scènes en Selle, le Théâtre équestre des Utopies et la Compagnie Coppelius vont sillonner les routes du territoire de Lunéville à Baccarat. Point de départ à Baccarat, le 12 août du côté de la place Michaut. 

Après Baccarat, cap sur Fontenoy-la-Joûte le 13 août, Rehainviller le 14 août, Marainviller le 15 août, Vallois le 16 août, Reherrey le 18 août, Fraimbois le 19 août et Azerailles le 20 août. 

Porté par l’association Equiart concept en partenariat avec la Communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat, ce festival de création équestre gratuit tient cette année sa 7e édition. 

Théâtre, voltige, burlesque, philosophie, danse, œuvres picturales, marionnettes… tous les domaines sont explorés avec les chevaux. Une quinzaine de compagnies de France et d’ailleurs vont vivre ce spectacle équestre. 

Il prendra possession de la cité cavalière de Lunéville, du 21 au 23 août pour trois jours pleins de spectacles et de communion avec les chevaux. 

À cheval !