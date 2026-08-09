Les chevaux sont dans la plaine ! Dans le cadre du festival Scènes en Selle, le Théâtre équestre des Utopies et la Compagnie Coppelius vont sillonner les routes du territoire de Lunéville à Baccarat. Point de départ à Baccarat, le 12 août du côté de la place Michaut.

Après Baccarat, cap sur Fontenoy-la-Joûte le 13 août, Rehainviller le 14 août, Marainviller le 15 août, Vallois le 16 août, Reherrey le 18 août, Fraimbois le 19 août et Azerailles le 20 août.

Porté par l’association Equiart concept en partenariat avec la Communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat, ce festival de création équestre gratuit tient cette année sa 7e édition.

Théâtre, voltige, burlesque, philosophie, danse, œuvres picturales, marionnettes… tous les domaines sont explorés avec les chevaux. Une quinzaine de compagnies de France et d’ailleurs vont vivre ce spectacle équestre.

Il prendra possession de la cité cavalière de Lunéville, du 21 au 23 août pour trois jours pleins de spectacles et de communion avec les chevaux.

À cheval !