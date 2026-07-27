Meuse : une aide jusqu’à 70 euros par tonne d’engrais

La hausse du prix des engrais azotés ouvre la voie à un soutien financier exceptionnel pour les exploitations agricoles de la Meuse. La FDSEA de la Meuse relaie la mise en place d’une enveloppe pouvant atteindre 145 millions d’euros pour les agriculteurs français. Le dispositif prévoit une aide de 50 euros par tonne d’engrais azoté simple, portée à 70 euros lorsque ces produits représentent plus de 10% des charges de l'exploitation. Les achats éligibles sont ceux réalisés entre le 1er juin et le 30 septembre 2026. Le soutien vise notamment à limiter la pression sur la trésorerie des exploitations et à éviter que la flambée des coûts d'approvisionnement ne compromette les décisions d'achat nécessaires aux prochaines récoltes.

Les coûts agricoles sous pression

Cette aide intervient alors que les charges de production agricoles restent sous pression, notamment en raison de la hausse du coût des engrais et de l'énergie. Les exploitations de grandes cultures sont particulièrement exposées à cette progression, qui pèse directement sur leurs coûts d'exploitation et leurs marges. Au-delà du soutien immédiat apporté aux agriculteurs, la situation relance le débat sur la souveraineté française en matière d'engrais et sur la dépendance aux approvisionnements extérieurs. Pour la filière agricole, l'enjeu consiste désormais à sécuriser l'accès aux intrants tout en renforçant la compétitivité des exploitations face à la volatilité des marchés.