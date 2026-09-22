Ils font partie des chefs-d’œuvre du musée vivant du cheval, les harnais commandés par le dernier prince de Condé pour le sacre de Charles X en 1825 sont désormais tous rassemblés et exposés, et ce au nombre de huit.

Cette vaste restauration a été effectuée en plusieurs phases : deux harnais restaurés ont été présentés en 2023, auxquels deux autres ont été ajoutés l’année suivante. Ce travail de restauration s’est achevé cette année et les huit harnais restaurés sont désormais rassemblés au sein de la nouvelle salle dédiée à l’attelage et à l’apparat du musée, grâce au soutien de la Société des Amis des Grandes Écuries et de la Fondation Belle Main.

Le monde du cheval version 360°

Ces harnais sont intégrés à la précieuse et éblouissante collection du musée vivant du Cheval, créé en 1982 par Yves Bienaimé. Ce lieu - le plus important de France - est dédié à l'évolution du cheval dans toutes les civilisations, notamment à travers sa relation avec l'homme. Il propose une médiation, des œuvres sorties des réserves (acquises ou déposées), une scénographie innovante ainsi que des thématiques inédites. Le musée vivant du Cheval regorge aussi de très nombreux objets d'art, provenant des réserves du musé Condé ou de collections privées, notamment celles du prince Karim Aga Khan IV.