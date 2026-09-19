Metz : la Maison Nicolas fête ses 50 ans au marché couvert de Metz

En 1976, Daniel Nicolas installait sa boucherie au marché couvert de Metz, avec une volonté affichée, comme nous l’expliquait son fils Julien, aux commandes depuis 2016 : «casser les codes de la boucherie traditionnelle et proposer des prix compétitifs pour faire face à l’essor des grandes surfaces». Pour y parvenir, le patriarche s’est appuyé notamment sur un réseau d’agriculteurs et le développement d’une activité de livraison auprès des restaurateurs locaux.

La plus grande boucherie de France

Cinquante ans plus tard, la Maison Nicolas affiche une tout autre dimension. Son étal s’étend sur 45 mètres linéaires et revendique quelque 500 références, ce qui en fait, selon les dires de Julien Nicolas, «la plus grande boucherie de France sur un même lieu». Entre bouchers, vendeurs, livreurs et personnel administratif, la maison compte aujourd’hui 42 salariés, dont quatre apprentis.

La Maison Nicolas sert entre 600 et 700 clients par jour, jusqu’à 1 200 le samedi. Elle approvisionne également quelque 80 restaurants, dont plusieurs établissements étoilés de Lorraine.

Pour Julien Nicolas, la célébration de ce cinquantenaire constitue surtout une étape dans une histoire qui se poursuit. La philosophie reste celle transmise par son père : «La réussite a valeur de bilan, l’acquis n’existe pas, la remise en question doit être quotidienne».