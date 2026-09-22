Le chef de la dernière entreprise à activement chasser la baleine en Islande a déclaré mardi à l'AFP qu'il porterait plainte contre le gouvernement si la chasse à la baleine devait être interdite.

Le gouvernement islandais prévoit de présenter en février 2027 un projet de loi qui pourrait mettre fin à la pratique sur cette île de l'Atlantique nord.

L'Islande est, avec le Japon et la Norvège, un des rares pays à encore autoriser la chasse commerciale à la baleine.

Dans un entretien avec l'AFP mardi, le directeur général de l'entreprise Hvalur (qui signifie "baleine" en islandais), Kristján Loftsson, a assuré qu'il intenterait une action en justice si une interdiction était adoptée.

"Bien sûr, nous ne chasserons plus la baleine", a assuré l'Islandais de 83 ans. Mais "nous poursuivrons le gouvernement en justice et lui réclamerons une importante indemnisation. Je ne pense donc pas qu'ils oseront le faire", a-t-il dit.

"Cela leur coûtera beaucoup d'argent. Ces ministres n'en ont absolument rien à faire puisqu'ils ne paient pas eux-mêmes. Ils font payer les contribuables", a-t-il ajouté.

Deux considérations sont à l'origine du projet de loi.

D'un côté, les intérêts commerciaux du pays, l'activité n'étant que peu rentable, et de l'autre, la protection des animaux, selon le ministère de l'Industrie.

M. Loftsson, lui, se dit certain que la chasse à la baleine continuera en Islande.

Une potentielle interdiction "ne m'inquiète pas du tout. Je suis convaincu que cela ne se concrétisera jamais", a-t-il affirmé.

Selon lui, plusieurs propositions similaires ont déjà été présentées au fil des années, "mais tout cela n'a finalement abouti à rien".

Hvalur emploie 150 personnes lorsque la saison bat son plein et entre 40 et 50 hors saison.

La chasse aux rorquals communs et petits rorquals a généralement lieu entre début juin et début septembre.