La Caisse d’Épargne Normandie s’engage aux côtés d’Alexis Hanquinquant

La Caisse d’Épargne Normandie vient de nouer un partenariat avec Alexis Hanquinquant, para triathlète originaire d’Yvetot. L’occasion pour la banque normande de «renforcer son engagement en faveur de l’attractivité régionale et du sport, de l’handisport plus particulièrement».

Double champion paralympique, à Tokyo en 2021 puis à Paris en 2024, l’athlète compte également huit titres de champion du monde, neuf titres de champion d’Europe et sept titres de champion de France. Après un accident du travail en 2010 et une amputation en 2013, il découvre le para triathlon en 2015 et rejoint rapidement l’élite mondiale.

Avec ce partenariat, Alexis Hanquinquant rejoint les athlètes normands déjà soutenus par la banque : Florian Merrien, en para tennis de table, et Margaux Bailleul, en aviron. Il succède à Kevin Campion, champion de marche athlétique qui entame désormais une reconversion professionnelle.

L’accord doit notamment accompagner la préparation du para triathlète jusqu’aux Jeux paralympiques de Los Angeles en 2028. Un premier rendez-vous est fixé du 25 au 27 septembre en Espagne, pour les championnats du monde, où Alexis Hanquinquant visera un neuvième titre mondial. Les 3 et 4 octobre, il participera également aux championnats de France de para triathlon à Cabourg, où il défendra son titre.

La banque a parallèlement signé un partenariat avec la Ligue régionale de triathlon, qui fédère une cinquantaine de clubs et participe à une cinquantaine d’événements sportifs chaque année en Normandie.