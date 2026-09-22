Cette opération permet à KDG de renforcer significativement son implantation dans les Hauts-de-France et d’élargir son offre sur l'ensemble du cycle de vie des infrastructures IT critiques. Avec l’intégration d’Aquastar Consulting, le groupe combiné franchit le seuil des 50 millions d’euros de chiffre d’affaires et consolide son ambition de devenir un acteur de référence en France sur les enjeux liés à la donnée, aux réseaux et à la cybersécurité.

L’accompagnement de Bignon Lebray

Bignon Lebray a conseillé Aquastar Consulting dans son intégration au sein de Komposite Data Group en sécurisant les aspects juridiques de l’opération. L’équipe de Bignon Lebray était composée de Alexandre Ghesquière, avocat associé, et de Martin Wartelle, avocat, droit des sociétés, fusions & acquisitions, private equity. Cette opération témoigne de l’accompagnement de Bignon Lebray auprès des acteurs du numérique dans leurs opérations stratégiques de développement et de rapprochement.



