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Bignon Lebray accompagne Aquastar Consulting dans son intégration à Komposite Data Group

Le cabinet d’avocats d’affaires Bignon Lebray a accompagné Aquastar Consulting, acteur reconnu de la gestion des réseaux, de la cybersécurité et des services managés dans les Hauts - de - France, dans son intégration à Komposite Data Group (KDG), groupe de conseil et d'intégration en modernisation des infrastructures IT, spécialisé dans la donnée, le réseau et la cybersécurité.

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©Auremar

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Par Marie Boullenger
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 22 septembre 2026 - Mis à jour le 22 septembre 2026

Cette opération permet à KDG de renforcer significativement son implantation dans les Hauts-de-France et d’élargir son offre sur l'ensemble du cycle de vie des infrastructures IT critiques. Avec l’intégration d’Aquastar Consulting, le groupe combiné franchit le seuil des 50 millions d’euros de chiffre d’affaires et consolide son ambition de devenir un acteur de référence en France sur les enjeux liés à la donnée, aux réseaux et à la cybersécurité.

L’accompagnement de Bignon Lebray

Bignon Lebray a conseillé Aquastar Consulting dans son intégration au sein de Komposite Data Group en sécurisant les aspects juridiques de l’opération. L’équipe de Bignon Lebray était composée de Alexandre Ghesquière, avocat associé, et de Martin Wartelle, avocat, droit des sociétés, fusions & acquisitions, private equity. Cette opération témoigne de l’accompagnement de Bignon Lebray auprès des acteurs du numérique dans leurs opérations stratégiques de développement et de rapprochement.


Autres intervenants sur l’opération :

Cédant

Conseil financier : Equidem (Benoît Briet et Cédric Lepoutre )

Acquéreur

Conseil M&A : Eurvad Search (Pierre Guiguan)

Avocats : Everlaw (Ran Hamou, Vanessa Itzkovitch et Agathe Barret)

Due diligence financière : Exelmans (Manuel ManasetMaxime Grelou)

Banquiers prêteurs

BNP Paribas, Caisse d’Epargne Ile de France et Société Générale

entreprise : BIGNON LEBRAY ET ASSOCIES Accéder aux données entreprise : BIGNON LEBRAY ET ASSOCIES