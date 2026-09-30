Euro Marathon de Metz : pourquoi la Ville est restée dans la course

Sport
Gaël Monfils, Yannick Noah et deux joueurs déjà annoncés pour l’Open Metz - Grand Est
29/09/2026 S.M
Metz (57)
Après le succès de l’édition 2025, la première organisée sous l'égide de l'Euro-Métropole, l’Euro Marathon Metz revient les 10 et 11 octobre prochains dans les rues de la capitale mosellane et de son agglomération. Pour la ville et sa métropole, entre maîtrise des coûts et volonté de développer l'attractivité, l'intérêt stratégique est de taille.
© Johann Marin-Thiery. François Grosdidier, maire de Metz et président de l’Euro-Métropole.
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26/09/2026 AFP
France
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