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Décryptage

Euro Marathon de Metz : pourquoi la Ville est restée dans la course

Après le succès de l’édition 2025, la première organisée sous l'égide de l'Euro-Métropole, l’Euro Marathon Metz revient les 10 et 11 octobre prochains dans les rues de la capitale mosellane et de son agglomération. Pour la ville et sa métropole, entre maîtrise des coûts et volonté de développer l'attractivité, l'intérêt stratégique est de taille.

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© Johann Marin-Thiery. François Grosdidier, maire de Metz et président de l’Euro-Métropole.

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Par Patrick Muller
La Gazette Moselle
Publié le 30 septembre 2026
<p>Le chiffre a été rendu public début septembre, à l'occasion d'une conférence de presse. À un mois de l'échéance, tous formats d’épreuves confondus, <strong>près de 9.000 <em>runners</em> avaient validé leur inscription pour l'Euro Marathon de Metz</strong>, qui sillonnera les rues de la ville et de sa périphérie, les 10 et 11 octobre prochains.&nbsp;</p><p>Un total égalant d'ores et déjà le nombre de participants qui s'étaient élancés lors de l'édition précédente. <em>«Nous nous sommes pourtant mis en ordre de marche tardivement»</em>, glisse dans un sourire <strong>David Connelly, présiden.

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