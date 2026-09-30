Euro Marathon de Metz : pourquoi la Ville est restée dans la course

Décryptage

Après le succès de l’édition 2025, la première organisée sous l'égide de l'Euro-Métropole, l’Euro Marathon Metz revient les 10 et 11 octobre prochains dans les rues de la capitale mosellane et de son agglomération. Pour la ville et sa métropole, entre maîtrise des coûts et volonté de développer l'attractivité, l'intérêt stratégique est de taille.