Présidentielle : Le Pen creuse l'écart, selon un sondage

La candidate du Rassemblement national Marine Le Pen creuse l'écart au second tour de la présidentielle face à Édouard Philippe comme face à Jean-Luc Mélenchon, selon une enquête Toluna-Harris interactive pour RTL et M6 publiée lundi. Selon ce sondage, la cheffe des députés RN emporterait l'élection présidentielle avec 57% des voix si elle se retrouvait face au candidat Horizons Édouard Philippe (43%) et avec 69% des voix face au candidat insoumis Jean-Luc Mélenchon (31%).

L'étude montre également que derrière une Marine Le Pen hégémonique, entre 35 et 36% au premier tour, le tribun Insoumis devancerait le maire du Havre, Raphaël Glucksmann ou François Hollande , avec 18% des voix contre 16% à l'ancien Premier ministre. M. Philippe resterait mieux placé que son successeur à Matignon Gabriel Attal , évalué entre 12 et 13%.

, avec 18% des voix contre 16% à l'ancien Premier ministre. M. Philippe resterait mieux placé que son successeur à Matignon , évalué entre 12 et 13%. Quel que soit le candidat du bloc central, Raphaël Glucksmann ferait mieux que François Hollande (entre 10 et 11% pour le premier, entre 7 et 8% pour le second). Quant au candidat de LR, Bruno Retailleau , il recueillerait 10% des suffrages si Gabriel Attal représentait le bloc central, entre 8 et 9% si c'était Édouard Philippe.

ferait mieux que (entre 10 et 11% pour le premier, entre 7 et 8% pour le second). Quant au candidat de LR, , il recueillerait 10% des suffrages si Gabriel Attal représentait le bloc central, entre 8 et 9% si c'était Édouard Philippe. Enfin, derrière, le candidat d'extrême droite Éric Zemmour (Reconquête) emporterait entre 5 et 6% des voix selon les configurations, Marine Tondelier entre 3% et 5%, Fabien Roussel entre 2 et 3% et Nicolas Dupont-Aignan 2%.