Fondé à Créquy (Pas-de-Calais) par Nicolas Hernigou, Ludovic Senechal et Sylvain Blarel, Tandem EnR porte ou co-porte des opérations de production d'énergies renouvelables avec les acteurs locaux. L'entreprise est spécialisée dans le développement, le financement, la construction et l'exploitation de centrales de production d'énergie renouvelable, ainsi que la commercialisation de l'énergie produite.

À Wailly, la commune a mis à disposition une parcelle communale de 5 000 m2 pour la construction de cette centrale photovoltaïque au sol, baptisée Alouette Solaire. C'est la société Tandem EnR, maître d'ouvrage de l'opération, qui a porté les études préalables, réalisé l'investissement et la construction de cette centrale photovoltaïque.

Approvisionnement local

Au total, ce sont donc près de 480 panneaux photovoltaïques qui vont produire annuellement 320 Mwh/an, équivalent à 70 foyers, pour un investissement de 290 000 euros. Ce parc va commercialiser directement la production de l'énergie auprès de consommateurs locaux selon un schéma de circuit court et sur un périmètre couvrant la Communauté Urbaine d'Arras. Depuis la mise en service en mai 2026, les premiers consommateurs ont pu bénéficier d'un approvisionnement d'électricité renouvelable locale.

Chaque consommateur participant conserve son fournisseur habituel pour le complément d'électricité, tout en disposant en priorité d'un approvisionnement renouvelable local produit à Wailly et affecté à son compteur.