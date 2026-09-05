Ce sera l'occasion de découvrir le territoire sous un angle original. Au départ du village installé sur l'Esplanade de la Cité des Congrès de Valenciennes, les participants vont pouvoir déambuler le long d'une boucle principale, dans des lieux habituellement fermés au public. Deux autres boucles complémentaires sont proposées en option pour aller encore plus loin dans la découverte du territoire.

Des lieux originaux à découvrir

Le parcours traverse également le Centre d'Incendie et de Secours d'Anzin, le Centre Hospitalier de Valenciennes, la Mairie de Valenciennes, l'Auditorium Saint Nicolas ou encore l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer, partenaire de cette édition 2026. Il est indispensable de réserver sa place sur velotour.fr, 1 000 billets restent encore disponibles à la vente.

Vélotour fête cette année ses 20 ans. Depuis la création de l'événement à Dijon, 55 000 participants ont enfourché leur deux-roues et 750 sites différents ont été découverts à vélo. Pour 2026, Véloroute s'arrête dans 14 villes de France. Accessible à tous par son format unique, quelque soit l'âge, Vélotour rassemble des familles, des sportifs, des non sportifs et des curieux animés par l'envie de découvrir une ville sous un autre angle.