Quatre jours de liesse pour le week-end de la braderie à Saint-Quentin

Quatre jours de fête annoncés du vendredi 4 au lundi 7 septembre à Saint-Quentin. Les commerçants proposeront cette année encore leur grand déballage dans toute la ville durant les trois jours, avant le point final de cette opération commerciale, la traditionelle braderie du lundi.

Pour sa 8e édition, le Festival de la bière, le Saint-Quentin Beer Festival, est programmé en centre-ville mais sur un nouvel emplacement , la place Gracchus Babœuf et dès le lundi 31 août les équipes des services techniques municipaux seront à pied d’œuvre pour installer le site. L’association Les Boutiques de Saint-Quentin, organisatrice de l’évènement, annonce un programme de concerts très dense, avec dès le vendredi à 18 h une succession de groupes pop rock, jazz, variétés, DJ , qui vont dynamiser ce rendez-vous devenu aussi incontournable que les jeudis de l’été ou les concerts de jazz au Champs-Élysées.

Déplacements facilités

Pour la maire de la ville, Frédérique Macarez, et les partenaires des animations, l’organisation pratique mise en place doit permettre aux nombreux visiteurs attendus, 14000 l’an dernier, de profiter pleinement de ces moments de détente. Cette année, des navettes gratuites partant des parkings situés autour de la gare, place de la Liberté et Champ de foire, avec un départ toutes les dix minutes ont été prévues afin de simplifier les déplacements des visiteurs extérieurs mais aussi des Saint-Quentinois avec un arrêt terminus rue Victor Basch.

Les commerçants du marché habituellement installés sur la place Gracchus Babœuf déplaceront exceptionnellement leurs étals les mercredi et samedi sur la place voisine, Noël Régnier. Les amateurs de brocante auront tout loisir de chiner les dimanche et lundi dès 6 heures. Autre évènement attendu, sportif celui-ci, le mythique grand prix de la braderie organisé le dimanche après-midi par le Vélo club amateur de Saint-Quentin en souvenir de José Catiau.