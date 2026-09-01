Côte-d’Or : le transport recrute et cherche ses futurs conducteurs

Le transport fait partie des secteurs qui continuent de chercher de nouveaux profils en Côte-d’Or. Les offres actuellement visibles sur France Travail témoignent de besoins concrets : le département compte notamment 38 offres de chauffeur-livreur, avec des recrutements à Dijon, Beaune, Quetigny ou encore Ouges. Les postes concernent aussi bien la messagerie que la livraison de produits alimentaires ou le transport spécialisé.

Cette demande s’inscrit dans un territoire où la logistique constitue un maillon important de l’activité économique. Autour de Dijon et de son agglomération, plusieurs entreprises de transport et de logistique sont implantées, tandis que la Côte-d’Or dispose d’un réseau routier de 13 000 kilomètres et bénéficie de sa position entre Paris et Lyon.

Les entreprises face au défi des conducteurs

Au-delà des seuls chauffeurs-livreurs, France Travail met en avant une filière couvrant 37 métiers et 10 714 formations à l’échelle nationale. Conducteur routier, conducteur de bus, responsable d’exploitation ou professionnel du ferroviaire : l’objectif est de faciliter l’accès à ces métiers à différents niveaux de qualification. Pour les entreprises côte-d’oriennes, la formation et l’élargissement des profils constituent des leviers pour sécuriser leurs recrutements et maintenir la fluidité des approvisionnements comme des livraisons.