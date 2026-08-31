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RH - Manager : le binôme gagnant

Dans toute entreprise en dynamique de croissance ou de durabilité, l’enjeu est de savoir s’entourer, trouver les bons collaborateurs, attirer et conserver les talents, comme les recruteurs les nomment de plus en plus aujourd’hui. Mais la mission est-elle du ressort des RH ou du management ?

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Le bon recrutement, phase essentielle de la vie d’une entreprise. © D.R.

Le bon recrutement, phase essentielle de la vie d’une entreprise. © D.R.

Par Benoît Maleplate
La Gazette Picardie
Publié le 31 août 2026 - Mis à jour le 31 août 2026
<p>Si l’on prend les rôles de chacun, la fonction des ressources humaines est de couvrir le cycle de vie du salarié et la gestion globale de l’entreprise. Cela passe par le recrutement, l’administration et la paie, la formation, les relations sociales, la stratégie et le bien-être au travail. Le manager, qu’il soit entrepreneur, chef d’entreprise ou chef d’équipe, encadre pour sa part des collaborateurs, organise le travail et fait le lien entre la direction et les salariés pour atteindre les objectifs de l’entreprise. En toute logique, il peut revendiquer sa participation au recrutement de se.

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