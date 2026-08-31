RH - Manager : le binôme gagnant

Economie
Le coup de froid de la rentrée
31/08/2026 Alexandra Marquet
Grand Est
Dans toute entreprise en dynamique de croissance ou de durabilité, l’enjeu est de savoir s’entourer, trouver les bons collaborateurs, attirer et conserver les talents, comme les recruteurs les nomment de plus en plus aujourd’hui. Mais la mission est-elle du ressort des RH ou du management ?
Le bon recrutement, phase essentielle de la vie d’une entreprise. © D.R.
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