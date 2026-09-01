L’Hôtel-Dieu des Hospices Civils de Beaune décline une programmation variée tout au long du mois de septembre autour du thème «Mouvement(s)». Les Journées européennes du Patrimoine, tenues les 19 et 20 septembre, constitueront le principal rendez-vous. Elles mettront l’accent sur la conservation, la restauration et la transmission du patrimoine hospitalier. Visites, ateliers et rencontres permettront notamment de découvrir les métiers liés à la sauvegarde du monument. Le parcours libre «Sur les pas des fondateurs», consacré à Nicolas Rolin et Guigone de Salins, sera également accessible.



Le samedi 19 septembre, la rencontre «Paroles d’hospitaliers» abordera la protection du bâtiment et de ses collections. D’autres rendez-vous associeront patrimoine et gastronomie. Les ateliers «Saveurs du soin», prévus les 12 et 26 septembre, exploreront l’histoire des repas hospitaliers à travers les odeurs et les saveurs tandis que «L’Hôtel-Dieu en amuse-bouche» sera proposé les 13 et 27 septembre.

Cinéma et expériences immersives

Le programme débutera le 4 septembre avec un escape game consacré à une sœur apothicaire victime d’un empoisonnement. Les participants devront résoudre plusieurs énigmes historiques. Le scénario fera aussi référence à «La Grande Vadrouille», dont le tournage à Beaune fête ses 60 ans en 2026. Des visites consacrées au film sont organisées chaque samedi.



Le 17 septembre, une visite reliera la Maison Joseph Drouhin à la salle des Pôvres autour de Maurice Drouhin. Des parcours permanents complèteront l’offre durant le mois, notamment «Dans les coulisses de l’Hôtel-Dieu» et «Hôtel-Dieu top chrono !». Les réservations sont accessibles en ligne sur le site des Hospices de Beaune.