A Douai, l'usine Renault cherche à recruter. Pour ce faire, la marque automobile s'associe à Proman, premier acteur français de l’intérim et du recrutement, afin de lancer une campagne de recrutement. Plus de 350 intérimaires sont recherchés pour travailler au sein de l'usine Renault ElectriCity, dédiée à la production de véhicules électriques.

Les besoins sont grands lors de la rentrée dans les usines automobiles. Parmi les postes ouverts à Douai, on retrouve des opérateurs de production, des caristes, des peintres et des retoucheurs. Les postes sont ouverts aux hommes et aux femmes. Les postes sont disponibles en intérim et en CDI intérimaire et sont ouverts à tous les profils, en particulier aux personnes ayant déjà exercé un métier dans le secteur de l’industrie. Une formation est assurée pour permettre aux candidats une montée en compétences sur certains métiers.

Deux possibilités existent pour postuler aux offres. La première consiste à se rendre dans les locaux de l'agence Proman à Hénin-Beaumont, et l'autre, à aller sur le site proman-emploi.fr.