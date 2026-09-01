Moyenneville : Florentine 4ever, une association en or

Pouvez vous nous présenter votre association ?



L’association Florentine 4ever a été créée suite à l’envol de notre fille Florentine, 13 ans, le 7 mai mai 2022 d’un douloureux combat contre le cancer. Son ambition est d’épauler la recherche sur les cancers pédiatriques très peu financés par les pouvoirs publics. Il y en a 60 différents. Chaque année, 2 550 enfants sont touchés par le cancer et 500 n’y survivront. Il est plus virulent que celui de l’adulte. Nos enfants se voient administrer des chimiothérapies initialement adressées aux adultes faute de traitements adaptés à leur corps, leur âge, leur métabolisme…

Vous aidez le centre Oscar-Lambret à Lille…

Nous avons fait le choix d’aider le chercheur Samuel Meignan pour ses recherches sur le gliome infiltrant du tronc cérébral qui est un cancer spécifique et incurable. Nous avons pu lui remettre 233 000 euros depuis la création de l’association en janvier 2023

Vous êtes très actifs pour septembre en or qui est consacré aux cancers pédiatriques.

Oui et ce grâce notamment à nos 40 bénévoles. Septembre en or va débuter par l’installation de rubans en or aux abords d’Abbeville et dans la ville. Le 4 septembre, place au Yellow Tribut Colplay au théâtre municipal sur réservation sur Hello asso ou en physique, dans ma boutique Les p’tites créa de Béré & co à Abbeville. Une marche solidaire sera organisée le samedi 5 à partir de 14 heures à Rue. L’illumination de la mairie d’Abbeville est prévue à 19 heures. Le 12 à 17 heures, un loto est planifié à Rue. Le 13, un marché artisanal et deux marches solidaires à 9 heures et 9 h 30 seront orchestrées à Auquemesnil. Un thé dansant se déroulera à 14 heures à Crécy-en-Ponthieu. Le 20 septembre, une course aux brouettes est prévue à Arrest.

La Florentine se déroulera le 27 septembre

Le départ de La Florentine, balade à motos solidaire, sera donné sur le boulevard Vauban à 14 heures. Plus de 600 motards étaient présents en 2025. Il y aura aussi un show stunt, buvette, restauration, structure gonflables pour enfants, musique avec Para Gone etOskana, dons de cheveux pour faire des prothèses capillaires en partenariat avec le salon de coiffure L’édition limitée.… Des tirelires se trouvent chez des commerçants d’Abbeville. D’ailleurs, tout le mois, il sera possible d’acheter des badges chez eux; des boucles d’oreilles et des portes clés dans ma boutique. Enfin, 1 200 lots seront distribués lors de 3 tombolas : spéciale motards, généraliste et enfants. Cela va du simple stylo à deux permis moto offerts par L’auto moto école de Zac à Abbeville.