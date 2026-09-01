Le cercle de Théia, dont le siège, se trouve à Amiens a réussi à mobiliser six communes : Amiens, Abbeville, Le Crotoy, Rue, Friville-Escarbotin et Fort-Mahon-Plage. Le mois sera rythmé autour de huit temps forts destinés à récolter des fonds pour l’Institut Curie et la recherche sur le cancer du sein.

Tout d’abord, depuis le 1er aout, une collecte de soutiens-gorge et de maillots de bain a été lancée. Ils peuvent être déposés à la mairie, à la médiathèque et à l’office de tourisme du Crotoy dans le cadre d’"Habillons la baie en rose", en partenariat avec la mairie et La Parenthèse rose. Ils se montreront ensuite dans les rues du Crotoy et de Rue. Le 3 octobre à partir de 18 heures, une soirée karaoké est organisée salle du beffroi à Rue.

Le 10 octobre, Friville-Escarbotin partira dès 10 heures "A la recherche de Marie-Curie" depuis la mairie. Il s’agit d’une chasse au trésor familiale sur le thème de la célèbre chercheuse, organisée avec la mairie et les commerçants de la commune. Buvette et tombola solidaire sur place. Le 11 octobre au Crotoy, place à «La Parenthèse rose». Dès 9 heures : départ d’une course 8 km puis à 10 h 30 d’une marche 5 km. L’inscription est à 10 euros. L’après-midi, sous le chapiteau de la place : pôle bien-être, concert du Duo GAM, danse country et tombola.…

Gala de l’espoir et nuit rose

Ensuite, le jeudi 15 octobre à Amiens se déroulera le Gala de l’espoir 4 à l’auditorium Simone-Veil, de l’UPJV citadelle à partir de 19 heures (Billets dès 10 euros, réservation HelloAsso). Ce sera l’évènement de la campagne avec notamment la prise de parole de la professeure Anne Vincent-Salomon, directrice de l'institut des cancers des femmes à Institut Curie.

Le samedi 17 octobre, la nuit sera rose à Abbeville. Dès 19 h 15, sur la grande esplanade de la mairie, des milliers de lampions à dédicaces, allumés par les habitants, dessineront un ruban de lumière. La façade de l'hôtel de ville s'illuminera en rose. Bal, buvette et stands sur place.

Le 24 octobre, aura lieu la première édition de la «Rose des sables» à Fort-Mahon-Plage. Il s’agit de la première course chronométrée de l’association. Elle est de 10 km sur le sable, ouverte à partir de 16 ans. Départ et arrivée à l'esplanade à 14 heures (20 euros d’inscription sur chronopale.fr). Enfin, dernier temps fort le 24 octobre au théâtre d’Abbeville avec le concert solidaire de Verso à partir de 20 heures.. Les billets sont notamment en vente 10 euros sur HelloAsso, chez Hyper U à Abbeville et chez Studio Livres à Abbeville.



