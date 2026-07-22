Dans leur étude, Bio en Hauts-de-France et A PRO BIO observe une amélioration dans les circuits de distribution, qui se confirme également du côté de la consommation. Après plusieurs années de tensions, le marché bio français retrouve une dynamique positive dans l’ensemble des débouchés et des circuits de distribution en 2025. Ce marché bio progresse de +3,6% tous circuits confondus.



Cette progression reste toutefois à nuancer : le nombre de références bio en GMS continue de diminuer. En Hauts-de-France, 35% des habitants jugent l'offre bio insuffisante chez les artisans-commerçants et 42% dans les restaurants. «On constate effectivement une hausse des volumes achetés, ce qui est une bonne nouvelle. [...]. Cette reprise est étroitement liée à la précédente crise du marché bio et à sa restructuration : il y a beaucoup d’acteurs qui malheureusement ont cessé leur activité, et aujourd’hui la croissance des magasins bio est portée par ça, et par la GMS qui s’était retirée en partie du marché bio», explique Harold Tiberghien, Co-gérant Biocoop Saveurs et Saisons et Biocoop Label Vie.



Si le bio progresse au sein des foyers, il progresse aussi dans la restauration hors domicile progresse : +6,9% en restauration collective et + 1,2% en restauration commerciale. Et cette dynamique répond à une forte attente en Hauts-de-France : 70 % des habitants sont intéressés par des produits bio au restaurant.

Un retour du bio progressif

Avec 12,6 Md€ de consommation bio à domicile, le bio représente désormais 5,8% de l’assiette des Français. Cette progression est principalement portée par les fruits et légumes, les produits d’épicerie ainsi que les jus et boissons rafraîchissantes (près de 60% de la croissance). Dans les Hauts-de-France, cette dynamique fait écho aux attentes des consommateurs : 65% des habitants se disent préoccupés par les effets de l’alimentation sur leur santé et 80% estiment que l’agriculture biologique contribue à préserver l’environnement. Cependant, les évolutions restent contrastées selon les catégories : les boissons alcoolisées bio poursuivent leur recul, tandis que la volaille progresse légèrement, contrairement aux autres filières de viande.

Le bio répond aujourd’hui aux enjeux de souveraineté alimentaire



Si le bio peut répondre à l'attente de la qualité des aliments des consommateurs, il permet aussi de consommer français. Dans les chiffres, les produits français demeurent largement majoritaires dans la consommation bio : au total, 72% des produits bio consommés en France sont français et 98% des viandes bovines, volailles, œufs et laits bio consommés sont produits en France.



«Le bio répond aujourd’hui aux enjeux de souveraineté alimentaire, mais c’est aussi un élément de réponse à d’autres enjeux importants : à la qualité de l’eau en utilisant moins d’intrants, mais ussi au réchauffement climatique puisqu’on utilise beaucoup moins de transports en bio», exprimse Harold Tiberghien, Co-gérant Biocoop Saveurs et Saisons et Biocoop Label Vie.