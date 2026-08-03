Les éleveurs de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs de la Côte-d'Or, avec le soutien des organisations de l'Yonne, ont mené le 28 juillet dernier une opération de blocage devant un abattoir du groupe Bigard, basé à Venarey-les-Laumes. Ils contestent la baisse des prix de la viande, qu'ils jugent sans fondement au regard de la situation du marché.





Des prix en baisse malgré un marché jugé équilibré





Les organisations agricoles dénoncent une diminution des prix versés aux producteurs depuis plusieurs semaines. Selon elles, le recul atteint près de 50 centimes en trois mois pour une vache charolaise standard et 93 centimes pour les jeunes animaux destinés à l'engraissement. Elles jugent que la situation du marché ne justifie pas cette évolution. Selon les organisations, le marché reste équilibré, avec une consommation stable, des importations et des exportations conformes aux années précédentes ainsi qu'une production en baisse en raison du recul des naissances.





La FDSEA et les Jeunes Agriculteurs demandent l'arrêt de la baisse des prix et une reprise des cotations. Les organisations réclament également des perspectives claires pour la filière bovine. Elles jugent contradictoire de promouvoir la souveraineté alimentaire et le développement de l'engraissement en France tout en laissant les prix reculer. Des actions similaires ont été organisées le même jour sur d'autres sites du groupe Bigard à travers le pays.



