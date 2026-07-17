Metz : le jardin éphémère célèbre le siècle des Lumières

Installé sur le parvis de la gare, place du Général de Gaulle, cet espace se transforme en un parcours sensoriel unique, mélangeant jardins à la française et à l’anglaise, ainsi que diverses installations artistiques. À travers cette mise en scène végétale, les visiteurs sont invités à redécouvrir les grandes découvertes scientifiques et les philosophies de l'époque.

Le jardin éphémère, intitulé « Il faut cultiver notre jardin », s'inspire directement de la citation de Voltaire et encourage chacun à s'engager dans l'amélioration de sa vie par le travail et la simplicité. Des parterres soigneusement entretenus, accompagnés de fontaines et de topiaires, témoignent du savoir-faire des jardiniers de la ville. Parmi les attractions notables, on trouve une montgolfière mise en avant par des élèves de l'IUT Génie Mécanique et Productique de Metz.

Les visiteurs peuvent également apprécier des œuvres artistiques créées par des élèves du lycée de la Communication, ainsi que flâner à travers le jardin à l’anglaise conçu par des apprentis du CFA de Courcelles-Chaussy. Le jardin éphémère se transforme encore plus à la nuit tombée grâce à un éclairage enchanteur, offrant une ambiance magique pour tous ceux qui souhaitent vivre une expérience mémorable en plein cœur de la cité messine.