Première édition de Résonance : 4 entreprises régionales distinguées

Parmi les lauréats, on retrouve des acteurs ayant démontré leur capacité à transformer les contraintes en opportunités. «Ces entreprises démontrent que les transitions ne sont pas une contrainte supplémentaire. Elles peuvent devenir un levier d'innovation, de différenciation et de création de valeur» témoigne Philippe Hourdain, président de la CCI Hauts-de-France.

Fruits Rouges & Co, basée à Laon, est spécialisée dans la production, la transformation et la commercialisation de petits fruits (framboises, fraises, myrtilles...). L’entreprise propose également des fruits surgelés, des purées, des coulis et d’autres préparations destinées aux professionnels de l’alimentation. L'entreprise s’appuie sur un vaste réseau de 150 producteurs français et plus de 300 producteurs dans le monde afin d’assurer un approvisionnement toute l’année. Avec plusieurs centaines de salariés et une présence dans de nombreux pays, Fruits Rouges & Co s’est imposée comme l’un des acteurs majeurs de la filière des fruits rouges en France. Le 22 juin, la société a reçu le trophée Entreprise Innovante.

Cila, spécialiste des équipements industriels, a également été récompensée pour les transformations engagées dans son modèle de développement. Basée à Aulnoye-Aymeries, dans le Nord, elle est spécialisée dans la collecte, le traitement et la valorisation des huiles industrielles. Engagée dans une démarche de développement durable, elle développe depuis plusieurs années des solutions innovantes pour favoriser l’économie circulaire et réduire l’impact environnemental de ses activités. Cette stratégie lui vaut aujourd’hui d’être distinguée dans la catégorie Entreprise en transition.

Bioteos, entreprise technologique basée dans les Hauts-de-France, est spécialisée dans le développement de solutions inspirées de la nature pour améliorer la qualité de l’air. Grâce à des technologies de biofiltration utilisant notamment les microalgues, elle contribue à réduire la pollution atmosphérique tout en favorisant la biodiversité. Son approche innovante, qui allie performance environnementale et impact positif sur les territoires, lui vaut aujourd’hui d’être récompensée dans la catégorie Entreprise engagée.

Enfin, Neocem, entreprise picarde (Saint-Maximin) spécialisée dans le ciment bas carbone, s'est vu remettre le trophée Jeune Pousse Rev3 pour ses travaux sur des matériaux bas carbone et sa contribution à la décarbonation de la construction. Cette jeune pousse industrielle innovante semble promise à un bel avenir.