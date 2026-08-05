Rombas : la cour du lycée Julie Daubié se met au vert

D'ici la rentrée, les 2 400 m² de cour du lycée, soit l'intégralité de cet espace extérieur, seront réaménagés. Le projet prévoit la création de zones végétalisées en pleine terre, la pose de pavés drainants, l'aménagement d'un jardin de pluie ainsi que la plantation de trois arbres de plus de six mètres de hauteur. Ces nouveaux aménagements doivent contribuer à offrir davantage de fraîcheur et un cadre de vie plus agréable aux élèves et aux équipes éducatives.

Un cadre plus agréable

Représentant un investissement de 146 000 euros, dont 66 560 euros financés par l'Union européenne dans le cadre du FEDER, ce projet a été élaboré avec les usagers de l'établissement. Un comité de cour, réunissant élèves, enseignants, personnels administratifs et agents techniques, a participé à sa conception afin que les futurs aménagements répondent aux attentes de la communauté scolaire. «Les petits coins de verdure actuels sont très appréciés, utilisés et respectés. Je suis persuadé que cette nouvelle cour favorisera le bien-être de tous les usagers de la cité scolaire», déclare Michel Mangenot, ancien proviseur.