Le département est placé en vigilance sécheresse depuis la mi-juillet, avec un niveau de vigilance renforcée dans l’ouest du territoire. Dans ce contexte, l’Office français de la biodiversité (OFB) effectue des tournées de contrôle sur le terrain. À ces tournées s’ajoutent désormais des patrouilles consacrées à la défense des forêts contre l’incendie (DFCI). Entre un et deux équipages de l’OFB, regroupant deux à six agents, sillonnent quotidiennement les secteurs forestiers les plus exposés.

Des équipes réunies sur le terrain

Pour renforcer cette présence, l’OFB et l’Office national des forêts (ONF) organisent également des sorties communes avec les sapeurs-pompiers de la Moselle. Les équipes sont constituées d’un pompier et d’un volontaire de la réserve citoyenne de la sécurité civile. Sur le terrain, ces patrouilles ont un double objectif : rappeler les bons réflexes aux promeneurs et usagers des espaces naturels, mais aussi vérifier que les règles en vigueur sont respectées. Les équipes peuvent notamment intervenir lorsqu’un comportement présente un risque pour les massifs forestiers ou en cas de non-respect des restrictions.