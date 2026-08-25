Groupama Nord-Est rend le territoire plus vert en offrant des arbres

Ouverte à toute personne majeure, sociétaire ou non, l'opération met à disposition plus de 7 000 plants d'arbres dans six départements, dont le Nord et le Pas-de-Calais. L'occasion pour Groupama Nord-Est de continuer de s'inscrire dans les valeurs mutualistes qu'il prône, et en lien avec les objectifs nationaux de reboisement et de lutte contre le dérèglement climatique.

Des essences adaptées localement

Pour favoriser la plantation durable, les essences distribuées ont été choisies selon les spécificités climatiques et pédologiques de chaque territoire ; dans Nord, il s'agit donc du charme et dans le Pas-de-Calais, du noisetier commun. Au total, près de 3 700 plants sont mis à disposition sur ces deux départements. Concrètement, les personnes intéressées pourront réserver gratuitement un plant d'arbre via ce formulaire, entre le 25 août et le 27 septembre, avant de venir le retirer en agence.

Sur le territoire du Nord-Est (qui couvre un large spectre en allant du Nord-Pas-de-Calais, à l'Aisne, aux Ardennes, en passant par la Marne et l'Aube), Groupama Nord-Est compte près de 1 300 collaborateurs, répartis autour de 178 caisses locales, pour un chiffre d'affaires de 582 millions d'euros en 2025. 74 agences maillent le territoire, pour un total de 273 448 sociétaires et clients.