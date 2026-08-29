Mais entre les aides, les outils et les différents accompagnements proposés, il n’est pas toujours simple pour un dirigeant de savoir par où commencer. Pour répondre à cette difficulté, la Direction générale des Entreprises (DGE) a publié un guide pratique destiné aux entreprises pour les aider à réussir leur décarbonation quelles que soient leur taille, leurs émissions de gaz à effet de serre et leur maturité vis-à-vis de l’atténuation de ces émissions.

Un guide pour passer à l’action

Conçu avec des dirigeants d’entreprises industrielles, ce guide s’appuie sur les réalités auxquelles sont confrontées les entreprises au quotidien. Il rassemble des outils méthodologiques, des ressources, des bonnes pratiques et les principaux dispositifs d’accompagnement. L’objectif est de permettre à chaque entreprise de trouver plus facilement les solutions adaptées à son activité et à son niveau d’avancement.

Parmi les dispositifs présentés figure Mon Parcours Économie d’Énergie, opéré par l’ADEME. En Normandie, les TPE et PME peuvent notamment être accompagnées par un conseiller local, qui les aide à identifier les actions à engager pour réduire leur consommation d’énergie et leurs émissions.



