Le Loria fête 50 ans d'innovation en informatique en Lorraine

Cinq décennies ancrées dans l'histoire économique régionale

L’histoire de la recherche en informatique structurée dans la région naît officiellement en 1976 avec la création du CRIN (Centre de Recherche en Informatique de Nancy), l’ancêtre du Loria. Pourtant, les racines de cette aventure technologique remontent aux années 1950, portées par la vision du professeur Jean Legras, qui installe un IBM 650 dès 1958. Nancy s'impose alors comme l'une des pionnières de l'informatique universitaire française. Cette dynamique académique a permis l'émergence de figures historiques, à l'instar de Marion Créhange, première personne à obtenir un doctorat en informatique en France en 1975. Dès 1976, le CNRS reconnaît le laboratoire, structurant ses forces autour des logiciels et de l'intelligence artificielle.

Une vitrine d'innovation pour les entreprises et la recherche

Aujourd'hui, le Loria est un moteur d’innovation indispensable pour l'écosystème économique régional. La journée d'anniversaire de ce jeudi a proposé une immersion dans des technologies de pointe ayant un impact direct sur le tissu industriel. Les départements de recherche ont animé des conférences sur l'intelligence artificielle appliquée au traitement de la parole, la cybersécurité face aux attaques réseaux, ou encore la programmation différentiable dédiée à la vision par ordinateur pour la filière bois. La journée s'est clôturée par des discours officiels à 17h, suivis de démonstrations scientifiques, illustrant le rôle clé du laboratoire dans le transfert de technologies vers les entreprises locales.