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Nancy : le protocole d’accord sur la future cité judiciaire sera signé le 8 octobre

Avancé de taille pour le sinueux projet de nouvelle cité judiciaire de Nancy ! Après la visite, fin août, du ministre de la Justice Gérald Darmanin dans la cité ducale, qui a permis de relancer le dossier, un protocole d’accord sera signé le 8 octobre à Paris.

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Gérald Darmanin, ministre de la Justice, lors de son déplacement fin août à Nancy. Le protocole d’accord sur la future Cité judiciaire de Nancy sera signé le 8 octobre à Paris. © Préfecture de Meurthe-et-Moselle.

Gérald Darmanin, ministre de la Justice, lors de son déplacement fin août à Nancy. Le protocole d’accord sur la future Cité judiciaire de Nancy sera signé le 8 octobre à Paris. © Préfecture de Meurthe-et-Moselle.

Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 17 septembre 2026 - Mis à jour le 17 septembre 2026

Ce coup-ci, c’est la bonne ? Le 8 octobre, un protocole d’accord sera signé entre l’État et les collectivités territoriales pour la construction de la nouvelle Cité judiciaire de Nancy. 

Suspendu en avril pour des raisons budgétaires, ce chantier de 110 millions d'euros est désormais jugé prioritaire. Il sera inscrit au projet de loi de finances 2027 grâce à un cofinancement entre l'État et les collectivités territoriales. 

Effort local de 7,4 millions d’euros

Pour débloquer la situation face aux restrictions budgétaires nationales, la métropole du Grand Nancy s'engage à céder le foncier pour un euro symbolique et à prendre en charge la dépollution ainsi que le désamiantage du site. Cet effort local représente un investissement immédiat de 7,4 millions d'euros.