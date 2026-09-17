Ce coup-ci, c’est la bonne ? Le 8 octobre, un protocole d’accord sera signé entre l’État et les collectivités territoriales pour la construction de la nouvelle Cité judiciaire de Nancy.

Suspendu en avril pour des raisons budgétaires, ce chantier de 110 millions d'euros est désormais jugé prioritaire. Il sera inscrit au projet de loi de finances 2027 grâce à un cofinancement entre l'État et les collectivités territoriales.

Effort local de 7,4 millions d’euros

Pour débloquer la situation face aux restrictions budgétaires nationales, la métropole du Grand Nancy s'engage à céder le foncier pour un euro symbolique et à prendre en charge la dépollution ainsi que le désamiantage du site. Cet effort local représente un investissement immédiat de 7,4 millions d'euros.