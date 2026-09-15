Metz : les inscriptions à la 1re Agora des Entrepreneurs sont ouvertes

Entrepreneurs, élus, représentants de l’État, fédérations professionnelles et acteurs économiques sont attendus le 3 novembre à Metz pour cette édition inédite de l’Agora des Entrepreneurs.

À quelques mois d’une échéance majeure pour le pays, Les Entrepreneurs Moselle souhaitent profiter de cette journée pour faire entendre la voix du tissu économique local et contribuer à la construction des perspectives de la Moselle entrepreneuriale pour les dix prochaines années.

Des conférences exceptionnelles

Au programme, une conférence-débat avec l’économiste Bertrand Martinot consacrée aux enjeux de l’emploi, de la formation et des compétences, ainsi qu’un grand entretien avec Amir Reza-Tofighi, président national des Entrepreneurs.

Cinq agoras thématiques permettront également d’échanger autour de secteurs et enjeux spécifiques au territoire : artisanat, commerce, industrie, «Moselle Terre des Énergies» et transfrontalier.

La journée sera également marquée par une conférence exceptionnelle de l’économiste, essayiste et chroniqueur Nicolas Bouzou, intitulée «Faut-il avoir peur de l’avenir ?». Les participants pourront enfin profiter de temps de rencontres, de networking et d’un espace dédié aux partenaires.

Les échanges et propositions recueillis tout au long de cette journée doivent alimenter le Livre Blanc porté par Les Entrepreneurs Moselle. L’objectif affiché : faire de l’Agora un temps de réflexion collective et faire remonter les attentes et propositions du terrain.

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