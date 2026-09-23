La municipalité nancéienne, représentée par son maire Mathieu Klein et ses adjoints, soutient activement la résidence artistique de la compagnie Titanos étalée sur la période 2024-2026. Ce projet, intégré au dispositif municipal «Quartiers en fête», s'établira temporairement au square Boris-Vian du 14 au 16 avril 2026. L'objectif principal de cette initiative publique est de tisser des liens socio-économiques durables en immergeant les professionnels de la culture au cœur du territoire de Nancy-Ouest.

Le manège Cosmousse : vitrine de la revalorisation des matériaux

Au centre de cette collaboration se trouve le processus de développement du manège Cosmousse, anciennement connu sous le nom de Manège Mou. Véritable illustration des principes de l'économie circulaire, ce carrousel déjanté est entièrement assemblé à partir de composants de récupération et de matériaux recyclés. Des éléments hétéroclites comme de vieilles fourrures, du mobilier usagé, des tôles et des débris d'épaves sont revalorisés pour composer les neuf montures de l'attraction, créant ainsi une valeur artistique et sociale à partir de ressources initialement destinées au rebut.

Le mercredi 15 avril 2026 à 14h, les élus locaux et les artistes convient les acteurs économiques, les structures de quartier et les habitants à un atelier de fabrique participatif. Les participants contribueront directement à l'habillage des structures de cette fête foraine poétique. Cette démarche de co-construction préfigure un futur spectacle de la compagnie, transformant le quartier en un laboratoire d'innovation sociale.