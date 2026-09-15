En cette rentrée 2026, le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, en partenariat avec la CAF, la MSA et l'État, déploie une version renforcée du Pass Jeunes 54. Ce dispositif d'aide financière, destiné à l'inscription des 6–16 ans à des activités sportives, culturelles ou de loisirs, voit ses budgets et ses critères fortement élargis pour contrer l'inflation et soutenir concrètement le pouvoir d'achat des familles du territoire.

Un coup de pouce financier élargi pour 23 000 jeunes

Pour la période 2026/2027, la collectivité territoriale revoit à la hausse les barèmes de son aide phare. Face à la hausse du coût des licences, les trois tranches d'allocations sont revalorisées de 10 euros, s'établissant désormais à 60, 80 ou 110 euros par enfant selon les ressources. En parallèle, le relèvement de 100 euros des plafonds du quotient familial ouvre le dispositif à plus de 5 500 nouveaux bénéficiaires potentiels, portant la cible globale à 23 217 jeunes meurthe-et-mosellans.

«Le Pass Jeunes 54 s’inscrit pleinement dans la priorité que le Département accorde à la jeunesse : permettre à chacune et chacun de s’émanciper, de créer du lien social et de renforcer son bien-être», insiste Chaynesse Khirouni, présidente du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle.

Des démarches simplifiées pour stimuler l'économie associative

Outre l'effort budgétaire, la nouveauté de l'année 2026 consiste à simplifier la démarche administrative, visant à soutenir indirectement le tissu associatif local. Le parcours d'inscription a été allégé pour fluidifier les validations et accélérer la trésorerie des structures partenaires. Les familles éligibles reçoivent directement leur attestation par courrier et la transmettent aux clubs ou associations, qui appliquent immédiatement la réduction sur les frais d'adhésion.

Les ménages meurthe-mosellans ont désormais jusqu'au 28 février 2027 pour faire valoir leurs droits et finaliser les inscriptions de leurs enfants.