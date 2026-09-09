Disparue depuis une vingtaine d'années, la tradition des fêtes artisanales fait son grand retour dans l'Aisne à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Ce dimanche 20 septembre, de 10 h à 18 heures, le domaine du Château de Mailly, situé à Urcel, siège de la Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Aisne, ouvre exceptionnellement ses portes au public. Sur place, une cinquantaine d’artisans issus de diverses filières professionnelles exposeront leur savoir-faire.

L'organisation de la manifestation repose sur un modèle économique atypique : aucun budget spécifique n'a été alloué et le fonctionnement est intégralement assuré par des bénévoles. Cette stratégie est assumée par les organisateurs pour s'affranchir des lourdeurs administratives liées aux demandes de subventions régionales et garantir une plus grande liberté d'action. Si l'événement ne requiert pas de financements directs, il bénéficie de l'appui institutionnel de la CMA et de l'Union des entreprises de proximité (U2P).

Valoriser ce château au passé économique

Ce rassemblement résulte d'une synergie entre les présidents des quatre territoires axonais. L'initiative est fortement impulsée par José Faucheux, le président de la délégation de l'Aisne, dont le rôle a été déterminant dans l'organisation et la concrétisation du projet. Par ailleurs, un accord de partenariat avec la Chambre régionale de l’artisanat des Hauts-de-France a permis d'autoriser l'exploitation du domaine. Le choix du Château de Mailly s'inscrit dans une volonté de valorisation du patrimoine. Ancien centre névralgique de la formation artisanale, le site a vu ses activités d'enseignement décentralisées vers Lille il y a six ans, dans le cadre de la régionalisation. Ce qui a réduit fortement son activité. Afin d'accueillir le public dans des conditions optimales, des bénévoles se sont relayés durant trois semaines pour entretenir et réhabiliter le parc et les bosquets.

Mettre en avant les valeurs de l’artisanat

La programmation illustre la diversité des filières. Le public assistera à des démonstrations en direct : shows de coiffure et d'esthétique en lien avec les Centres de formation d'apprentis (CFA), ainsi que des animations portées par les boulangers et pâtissiers, dont un concours du meilleur sandwich au pâté de campagne. L'événement conjugue activité économique et histoire locale, intégrant la visite d'une chapelle et d'un bunker caché. Avec cette initiative, les représentants de l'artisanat axonais entendent recréer un lien commercial et humain direct avec le public, tout en redonnant vie à une infrastructure emblématique de la région.