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Le Département de Meurthe-et-Moselle dédie une journée à la commande publique le 29 septembre

Le Département de Meurthe-et-Moselle accueillera, mardi 29 septembre à Nancy, une Journée de la commande publique. TPE, PME, artisans et entreprises de l’économie sociale et solidaire pourront s’informer sur les marchés publics et échanger directement avec des acheteurs du territoire.

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© D.R. En 2026, le Département de Meurthe-et-Moselle a programmé 167 marchés publics, pour près de 120 millions d’euros.

© D.R. En 2026, le Département de Meurthe-et-Moselle a programmé 167 marchés publics, pour près de 120 millions d’euros.

Par Julie Clessienne
Les Tablettes Lorraines
Publié le 27 août 2026 - Mis à jour le 27 août 2026

Comment accéder à la commande publique et mieux répondre aux attentes des acheteurs ? C’est tout l’enjeu de la Journée de la commande publique organisée mardi 29 septembre 2026, de 9h30 à 15h, au Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, à Nancy. Portée par le Réseau Commande Publique Grand Est, cette rencontre vise notamment les TPE, PME, artisans et entreprises de l’ESS souhaitant développer leur activité grâce aux marchés publics.

Au programme : des temps d’information consacrés aux évolutions de la commande publique en 2026, à la réglementation, aux pratiques d’achats durables et aux outils permettant aux entreprises de mieux se positionner. 

Des rendez-vous individuels pour mieux décrocher les marchés publics

À partir de 11h30, les entreprises participantes pourront présenter leur savoir-faire dans le cadre de rendez-vous individuels au format speed-meeting avec plusieurs acheteurs publics du territoire comme le Département, la Communauté de communes du Bassin de Pompey, le CHRU de Nancy ou encore le GIP Formation tout au long de la vie.

Pour rappel, en 2026, le Département de Meurthe-et-Moselle a programmé 167 marchés publics, pour près de 120 millions d’euros. Un marché public sur deux est attribué à une entreprise meurthe-et-mosellane et plus de 85% à une entreprise régionale.

L’inscription est gratuite mais obligatoire avant le vendredi 18 septembre à 18h : cliquez directement sur ce lien.