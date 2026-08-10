Le Medef de Meurthe-et-Moselle se prépare à la REF de fin août à Paris

Courage, c’est le fil rouge annoncé de la REF (Rencontre des entrepreneurs de France) de votre mouvement patronal, du 26 au 27 août à Paris, un terme approprié ?

C’est représentatif de ce que les entrepreneurs doivent aujourd’hui avoir ! L’année est plus que difficile et avec l’échéance de l’élection présidentielle l’année prochaine et la future loi de Finances de 2027, du courage il va falloir en avoir.

Les derniers chiffres de la croissance de l’Insee révèlent un +0,2%, une bonne nouvelle ?

Vous vendez un Airbus de plus et vous gagnez en croissance ! Ces chiffres sont vrais mais ils sont trompeurs, ils ne révèlent pas la réalité que connaissent aujourd’hui nos entreprises au niveau local. Il serait temps de réellement prendre conscience, à tous les niveaux, des difficultés que nos entreprises rencontrent aujourd’hui.

À l’occasion de la REF, le 27 août, plusieurs candidats à l’élection présidentielle seront présents pour débattre et tenter de répondre aux attentes du monde économique, qu’attendez-vous de ce qui s’affiche comme quasiment le premier débat en vue de l’élection de l’année prochaine ?

Il est nécessaire de faire comprendre qu’il faut pour le pays une économie forte. Cela ne peut passer que par les entreprises. Le plateau annoncé est assez large et naturellement nos instances nationales feront passer nos messages pour peser sur l’élection de l’année prochaine.

Une délégation du Medef de Meurthe-et-Moselle sera-t-elle présente ?

À chaque édition, nous sommes de plus en plus nombreux. Cette année, nous serons une quarantaine de chefs d’entreprise de Meurthe-et-Moselle à nous rendre à la REF. Nous avons également invité plusieurs représentants de l’écosystème économique local ainsi que les élus de notre territoire. Pour le moment, nous attendons toujours leurs réponses…