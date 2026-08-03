Des vendanges dans le toulois dès la fin août ? Pas impossible vue les conditions climatiques générales. Entre les canicules de ces dernières semaines et gelées en pleine floraison en avril, la précocité déjà présente depuis plusieurs années pourrait être encore un peu plus poussée.

Le thème sera abordé à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire de L’Organisme de défense et de gestion de l’AOC Côtes de Toul, coprésidée par Stéphane Vosgien et Thomas Colson. Elle est annoncée le 17 août au Domaine Migot à Lucey.

Au programme également : les projets 2026-2027.