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L’ODG AOC Côtes de Toul tient son assemblée générale le 17 août sur fond de vendanges précoces

L’Organisme de défense et de gestion de l’AOC Côtes de Toul tiendra son assemblée générale ordinaire le 17 août au domaine Migot à Lucey. À côté de la partie statutaire, les vendanges seront au cœur des préoccupations. Conditions climatiques obligent, elles pourraient être encore plus précoces que d’habitude. 

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© AOC Côtes de Toul. L’ODG AOC Côtes de Toul tiendra son assemblée générale le 17 août.

© AOC Côtes de Toul. L’ODG AOC Côtes de Toul tiendra son assemblée générale le 17 août.

Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 3 août 2026 - Mis à jour le 3 août 2026

Des vendanges dans le toulois dès la fin août ? Pas impossible vue les conditions climatiques générales. Entre les canicules de ces dernières semaines et gelées en pleine floraison en avril, la précocité déjà présente depuis plusieurs années pourrait être encore un peu plus poussée. 

Le thème sera abordé à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire de L’Organisme de défense et de gestion de l’AOC Côtes de Toul, coprésidée par Stéphane Vosgien et Thomas Colson. Elle est annoncée le 17 août au Domaine Migot à Lucey.

Au programme également : les projets 2026-2027. 

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