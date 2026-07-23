L’Unimev s’invite dans la campagne présidentielle

Faire de l’événementiel une priorité pour les candidats à l’élection présidentielle ! Objectif affiché de l'Unimev (Union française des métiers de l’événement) mis en avant à l’occasion des Rencontres de l’Événementiel, son congrès annuel organisé au début du mois à Mandelieu et Cannes.

«L’événementiel constitue un levier essentiel pour le développement économique. Il contribue à dynamiser l’économie locale, renforcer l’attractivité des villes. Les événements professionnels, culturels ou sportifs irriguent l’ensemble de la chaîne entrepreneuriale locale. Le poids économique de l’événementiel est indéniable. Le chiffre d’affaires cumulé de tous les acteurs de la filière est estimé à environ 10 milliards d’euros par an pour 40 000 emplois directs», nous assurait en mai dernier Béatrice Cuif-Mathieu, directrice générale de Destination Nancy et coprésidente de l’Unimev.

Contrat de filière

L’an passé, l’Unimev a signé avec le gouvernement un contrat de filière - événementiel et tourisme d’affaires dont elle assure le copilotage avec l’État. Mission : établir un cadre structurant pour le développement de la filière.

«La France dispose d’un atout exceptionnel, trop souvent sous-estimé : sa capacité à accueillir, à rassembler et à rayonner à travers ses salons, ses congrès, ses événements d’entreprises, ses foires, ses événements sportifs. Ce n’est pas un secteur parmi d’autres, c’est un levier de souveraineté économique, de diplomatie et d’influence», à la coprésidence de l’Unimev avec Philippe Pasquet, l’autre coprésident lors de leur congrès annuel.

Citant des événements phares comme Choose France, Eurosatory ou encore Vivatech, ils appellent «solennellement les candidates et candidats à l’élection présidentielle de 2027 à se saisir de cette réalité».

«L’événementiel doit figurer en bonne place dans leurs projets pour la France. Soutenir notre filière, c’est soutenir l’attractivité de la France».