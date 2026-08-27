Dossier

Si l’intelligence artificielle (IA) est devenue un sujet central, c’est surtout l’adaptation permanente aux permacrises et les changements de codes dans l’univers de l’entreprise et du travail qui conditionnent l’action des directeurs de ressources humaines (DRH). Le point avec Audrey Mortas, la présidente de l’ANDRH Lorraine Centre (Association nationale des directeurs de ressources humaines).