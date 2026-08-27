Vie des professions
Le Département de Meurthe-et-Moselle dédie une journée à la commande publique le 29 septembre
27/08/2026 Julie Clessienne
Nancy (54)
Si l’intelligence artificielle (IA) est devenue un sujet central, c’est surtout l’adaptation permanente aux permacrises et les changements de codes dans l’univers de l’entreprise et du travail qui conditionnent l’action des directeurs de ressources humaines (DRH). Le point avec Audrey Mortas, la présidente de l’ANDRH Lorraine Centre (Association nationale des directeurs de ressources humaines).
© Laurence Deleau. «C’est terminé le temps où vous captiez une personne qui passait toute sa carrière au sein de l’entreprise», assure Audrey Mortas, présidente de l’ANDRH Lorraine Centre.
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