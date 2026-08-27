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Recrutement et management

Audrey Mortas, présidente de l’ANDRH Lorraine Centre : «L’adaptation des DRH est permanente»

Si l’intelligence artificielle (IA) est devenue un sujet central, c’est surtout l’adaptation permanente aux permacrises et les changements de codes dans l’univers de l’entreprise et du travail qui conditionnent l’action des directeurs de ressources humaines (DRH). Le point avec Audrey Mortas, la présidente de l’ANDRH Lorraine Centre (Association nationale des directeurs de ressources humaines).

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© Laurence Deleau. «C’est terminé le temps où vous captiez une personne qui passait toute sa carrière au sein de l’entreprise», assure Audrey Mortas, présidente de l’ANDRH Lorraine Centre.

© Laurence Deleau. «C’est terminé le temps où vous captiez une personne qui passait toute sa carrière au sein de l’entreprise», assure Audrey Mortas, présidente de l’ANDRH Lorraine Centre.

Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 27 août 2026 - Mis à jour le 27 août 2026
<h2>Le climat conjoncturel général est plus que tendu. Comment se positionnent aujourd’hui les DRH ?</h2><p>L’adaptation est permanente. Le système économique est aujourd’hui plus que difficile. Cela entraîne d’important problèmes de management. Dans la grande majorité des cas, l’écosystème entrepreneurial enregistre une baisse de chiffre d’affaires avec toutes les conséquences que cela peut avoir d’un point de vue social. C’est compliqué.</p><h2>Cette adaptation permanente n’est pas nouvelle, elle a notamment été forte lors de la crise sanitaire de la Covid-19. Est-ce là que les choses ont ré.

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