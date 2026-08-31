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Recrutement et management

Semaine de quatre jours : Impretex à Marly, pionnière en la matière

Encore marginale, la mise en place de la semaine de quatre jours séduit de plus en plus. Les entreprises qui peinent à recruter comme les salariés en quête d’un meilleur équilibre. Mais, si la formule est prometteuse, elle ne s'improvise pas. À Marly (Moselle), l'entreprise Impretex en fait la démonstration depuis près de trente ans déjà. Une pionnière.

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© Laurence Deleau. En tant que dirigeante, Laetitia Burckhart a toujours proposé la semaine de quatre jours.

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Par Julie Clessienne
La Gazette Moselle
Publié le 31 août 2026 - Mis à jour le 31 août 2026
<p>À l'heure où <strong>attirer et fidéliser les talents </strong>est un enjeu majeur, la semaine de quatre jours est un levier efficace de <strong>marque employeur</strong>. Selon un sondage mené par l’institut Ifop pour Politis en 2024, <strong>77% des actifs s’y déclarent favorables</strong>. Les femmes, plus soumises aux inégalités dans la répartition des charges domestiques et de la charge mentale, plébiscitent même ce rythme à 81%.&nbsp;</p><p>Contrairement à une idée reçue, la semaine de quatre jours ne signifie pas nécessairement travailler moins : les 35 heures sont par exemple simple.

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