Semaine de quatre jours : Impretex à Marly, pionnière en la matière

Vie des professions
Recruteurs : et si l'IA redonnait de la valeur à l'humain ?
31/08/2026 Julie Clessienne
Grand Est
Encore marginale, la mise en place de la semaine de quatre jours séduit de plus en plus. Les entreprises qui peinent à recruter comme les salariés en quête d’un meilleur équilibre. Mais, si la formule est prometteuse, elle ne s'improvise pas. À Marly (Moselle), l'entreprise Impretex en fait la démonstration depuis près de trente ans déjà. Une pionnière.
© Laurence Deleau. En tant que dirigeante, Laetitia Burckhart a toujours proposé la semaine de quatre jours.
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