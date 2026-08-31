Semaine de quatre jours : Impretex à Marly, pionnière en la matière

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Encore marginale, la mise en place de la semaine de quatre jours séduit de plus en plus. Les entreprises qui peinent à recruter comme les salariés en quête d’un meilleur équilibre. Mais, si la formule est prometteuse, elle ne s'improvise pas. À Marly (Moselle), l'entreprise Impretex en fait la démonstration depuis près de trente ans déjà. Une pionnière.