Au collège de Ham : une rentrée assurée après les dégâts de la tempête

La rentrée scolaire a bien eu lieu au collège Victor-Hugo de Ham. Pourtant, après les dégâts causés par la tempête du 18 juin qui avait fortement endommagé une partie de l’établissement, le défi était de taille. Grâce à une mobilisation rapide du Département et des entreprises, les élèves ont pu retrouver le chemin des classes dans les meilleures conditions. Christelle Hiver, présidente du conseil départemental de la Somme, a tenu à saluer «la réactivité des entreprises qui, malgré des plannings chargés, ont répondu présentes». Une mobilisation qui a permis d'engager rapidement les travaux indispensables pour assurer cette rentrée.

La sous-toiture a ainsi été entièrement remplacée. Le remplacement du platelage en bois est actuellement en cours, tandis que la préparation de la nouvelle couverture en zinc se poursuit. Fortement impacté par la tempête, le CDI devra quant à lui attendre les vacances de la Toussaint pour être entièrement remis en état. Le montant total des travaux engagés à la suite de cet épisode climatique s'élève à 470 000 euros.

À la rencontre des collégiens

Cette visite de rentrée a également permis à la présidente du Département de rencontrer une classe de sixième. Christelle Hiver y a présenté les supports pédagogiques offerts à l'ensemble des collégiens de la Somme, tout en expliquant aux élèves le rôle et les différentes compétences du conseil départemental. Le Département assure notamment la gestion et l'entretien des collèges, mais intervient également dans l'organisation de la restauration scolaire.

«Le collège accueille 470 élèves, dont 80% sont demi-pensionnaires», a souligné le principal, Vincent Lebègue. La présidente a donc également tenu à se rendre auprès du personnel de restauration, déjà très actif en cette journée de rentrée. Dans les cuisines, les équipes s'affairaient pour préparer et servir aux collégiens un déjeuner équilibré et de qualité. Une rentrée placée sous le signe du retour à la normale, après un été marqué par une importante mobilisation pour permettre aux élèves de retrouver leur établissement dans les meilleures conditions.