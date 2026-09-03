Maison Montagut s'implante à Lille et au Touquet

Maison française reconnue pour son savoir-faire autour de la maille, Maison Montagut continue de déployer son univers au plus près de ses clients. Après avoir développé son réseau au fil des années, la marque choisit aujourd’hui deux destinations à la fois complémentaires et stratégiques : Lille, capitale dynamique des Hauts-de-France, et Le Touquet, destination incontournable de la Côte d’Opale.

Ouverte depuis le 20 août 2026, la nouvelle boutique lilloise accueille les collections Maison Montagut au 12 place des Patiniers, sur une surface de 48 m². Quelques semaines plus tard, Maison Montagut posera ses valises au Touquet-Paris-Plage, au 75 rue Saint-Jean, en plein cœur du triangle d’or commerçant de la station balnéaire. La boutique, d’une surface de vente de 45 m², ouvrira ses portes le 18 septembre 2026.

L’art de la maille

Depuis 1880, Maison Montagut est une marque familiale française spécialisée dans des pièces en maille de qualité pensées pour durer. Forte de 145 ans d’un savoir-faire d’exception, la Maison perpétue donc l’art de la maille.